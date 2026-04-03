Россиянам стали реже повышать зарплату

В первом квартале 2026 года рост зарплат в России замедлился, при этом работодатели повышали оклады сотрудников на треть реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основной рост составил 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Исследования показали, что всего 3% россиян в первом квартале 2026 года получили и повышение зарплаты, и новую должность. 10% сотрудникам повысили только оклад, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В 67% случаев повышения составили 10%, и почти 25% увеличили зарплату на 20%. Рост доходов более чем на 30% затронул лишь 7% работников, и лишь у 1% зарплата увеличилась более чем в полтора раза.

В некоторых отраслях, таких как IT и обрабатывающая промышленность, зарплаты продолжают расти, но значительно медленнее. В ближайшие месяцы ожидается повышение зарплат на 10% или 20%, однако многие работники, не получив ожидаемого роста, планируют искать новую работу или подработку.

Такие изменения связаны с экономической нестабильностью, снижением спроса в ряде отраслей и необходимостью компаний сокращать расходы. Эксперты прогнозируют продолжение этой тенденции, несмотря на то, что в осенний период многие компании планируют индексацию зарплат, что приведет к основным повышениях.

Эксперты отмечают, что при продолжении экономической нестабильности реальные доходы населения могут стагнировать, а компании для удержания сотрудников будут использовать новые мотивационные инструменты, такие как гибкий график и удаленная работа.