Россиянам начнут компенсировать расходы при использовании личных гаджетов в работе

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о компенсации работникам затрат, связанных с использованием личных гаджетов и другой техники на работе. Для этого подготовлены правовые основы, сообщает ТАСС.

Один из авторов документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что сегодня многие работники в рамках выполнения должностных обязанностей используют личную технику, включая телефоны. Это приводит к определенным расходам — на интернет-трафик, покупку программного обеспечения.

Система компенсации этих затрат в законодательстве пока не прописана, поэтому работодатели подходят к вопросу возмещения расходов на факультативной основе.

Согласно предлагаемым изменениям, в Трудовой кодекс внесут обязанности работодателя включать условия компенсации расходов работника в трудовой договор. В частности, пропишут «размер и порядок компенсации расходов работника при использовании им личного оборудования, если это требуется для выполнения должностных обязанностей».

Об инициативе властей обеспечить возмещение затрат сотрудникам стало известно еще в марте. Тогда сообщалось, что она гармонизирует трудовое законодательство по этому вопросу во время удаленной и офисной работы.