Россиянам хотят доплачивать за использование личной техники в работе

В России предложили ввести обязательные выплаты для сотрудников, которые в своей работе используют личную технику. Соответствующий законопроект разработал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Работодателям предстоит прописывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации трат сотрудника, который использует личное оборудование для выполнения работы.

Сейчас сотрудники, которые работают на своей технике, несут дополнительные расходы: на интернет-трафик, амортизацию оборудования, покупку софта и лицензий.

Инициатива властей обеспечит возмещение затрат сотрудникам и гармонизирует трудовое законодательство по этому вопросу во время удаленной и офисной работы.