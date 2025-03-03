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03.03.2025 в 12:05

Россиянам хотят доплачивать за использование личной техники в работе

Такой законопроект подготовили в Госдуме

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В России предложили ввести обязательные выплаты для сотрудников, которые в своей работе используют личную технику. Соответствующий законопроект разработал руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Работодателям предстоит прописывать в трудовом договоре размер и порядок компенсации трат сотрудника, который использует личное оборудование для выполнения работы.

Сейчас сотрудники, которые работают на своей технике, несут дополнительные расходы: на интернет-трафик, амортизацию оборудования, покупку софта и лицензий.

Инициатива властей обеспечит возмещение затрат сотрудникам и гармонизирует трудовое законодательство по этому вопросу во время удаленной и офисной работы.

Госдума законопроект сотрудники
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