«Россия, я люблю тебя»: «Сбер» и знаменитые режиссеры сняли трогательные истории о родных местах

12 июня страна отмечает День России. В преддверии праздника «Сбер» и «СберМаркетинг» представляют спецпроект — киноальманах «Россия, я люблю тебя». Он объединяет три короткометражные истории о глубокой и искренней любви к своей Родине.

Над созданием фильмов работали известные российские режиссеры: Николай Хомерики, Алексей Нужный и Алексей Куприянов. Каждый из них по-своему рассказал о связи человека с родной землёй.

Россия — это не только бескрайние просторы, природное богатство и многовековая история. Это десятки миллионов людей, в сердцах которых живет любовь к своей стране. Чтобы передать силу и многогранность этого чувства, авторы создали три уникальные киноновеллы. Все они разные по жанру и настроению, но в каждой звучит тема родных мест, воспоминаний и тепла.

Кроме того, с 12 июня фильмы будут доступны на Okko. Зрителей ждут не только сами фильмы, но и закулисные материалы: интервью с режиссерами и истории создания. Также каждый сможет проголосовать за новеллу, которая тронула его больше других.

Артём Фатхуллин, управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации «Сбера»: Россия — это миллионы людей. И в сердце каждого живет особая любовь — к родному месту, к людям, к памяти. Для нас киноальманах «Россия, я люблю тебя» — это возможность напомнить о простых, но фундаментальных вещах: любовь к Родине начинается с уважения к тем местам, где проходит наша жизнь.

Артем отметил, что жанр короткого метра выбран не случайно. По его мнению, в нем нет места лишнему, но есть пространство для чувств и тишины, в которой зритель может услышать самого себя.

Алёна Конурина, исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера»: Для «Сбера» это больше, чем спецпроект ко Дню России — это вклад в культурный диалог и поддержка тех, кто умеет видеть страну глубже. Нам важно, чтобы разговор о вечных вещах — о Родине, памяти, семье — звучал по-новому: современно, близко сегодняшнему человеку.

Алёна отметила, что места действия фильмов выбирали сами режиссеры, и они оказались очень разными — Москва, Петербург, Йошкар-Ола. Каждый из этих городов отражает свое лицо России, обладает собственной интонацией и корнями. По ее словам, хотя фильмы получились непохожими друг на друга, вместе они создают объемное и живое ощущение страны.

Творческая команда проекта

«Сбер»:

Управляющий директор, начальник управления коммуникаций и репутации: Артём Фатхуллин

Исполнительный директор департамента маркетинга и коммуникаций: Алёна Конурина

Руководитель направления отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ»: Дарья Вольхина

Продюсер отдела позиционирования и имиджевых проектов: Вероника Безматерных

«СберМаркетинг»:

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Заместитель исполнительного креативного директора: Владислав Казаков

Креативный директор: Светлана Помыткина

Креативный директор группы специальных проектов: Константин Симонов

Ведущие арт-директора: Екатерина Морковина и Екатерина Бугаевская

Руководитель группы стратегического планирования: Антон Маркин

Руководитель отдела продакшена: Олег Гридасов

Старший продюсер: Александр Двуреченский

Руководитель отдела по работе с клиентами: Анна Богданова

Старший менеджер по работе с клиентами: Юлия Свист

Менеджер группы специальных проектов: Анастасия Скотт

Директор по исследованиям и разработке: Евгений Батяшин

Руководитель отдела реализации цифровых проектов: Денис Шокин

Менеджер проектов: Дмитрий Голиков