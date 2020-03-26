Россия прекратит авиасообщение с другими странами с 27 марта

С пятницы, 27 марта, Россия полностью прекратит авиасообщение со всеми странами, оставив только те рейсы, на которых граждане будут возвращаться домой, оворится в специальном распоряжении правительства. Запрет вступит в силу в полночь.

К 27 марта министерство внутренних дел должно будет составить списки всех россиян, которые планируют вернуться в страну, и отправить их в Минздрав и «Аэрофлот», а также Роспотребнадзору и Минтрансу. Возвращение россиян будет проводиться за счет МИД.

Граждан страны будут вывозить самолетами «Аэрофлота» и специального летного отряда «Россия». Возможно, что потом в плане вывоза появятся и другие летные компания, список будет готов к 30 марта.

Первые ограничения авиасообщения в России были введены еще в феврале, они касались исключительно Китая. С 23 марта сохранялось регулярное сообщение между столицами стран, при этом чартерные рейсы работали только для возвращения россиян и вывоза граждан других стран.

Коронавирус нового типа, который вызывает заболевание COVID-19, начал распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Сейчас заболевание разошлось по всему миру, ВОЗ объявила пандемию. Число заболевших по всей планете превышает 400 тыс. человек, число погибших на данный момент — 18,44 тыс. человек.

В связи с пандемией неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей.