Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

WIM.Agency
Дарья Гусева | Agenda PR Agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2023 в 06:10

Россия отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией

Ранее такое решение принято с Белоруссией

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией. Новые тарифы начнут действовать с 2025 года, сообщают «Ведомости».

О планах сказано в приложении к запросу Евразийской экономический комиссии (ЕЭК), который был направлен мобильным операторам и в Минэкономики России. Так, ЕЭК попросила направить ей данные о числе абонентов, объёме и стоимости услуг сотовой связи, которые оказали гражданам стран ЕАЭС с января 2020 по декабрь 2022 года. Комиссия также запросила информацию о доходах операторов.

К документу приложена дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. Согласно планам комиссии, операторы должны провести мероприятия по пресечению случаев мошенничества на своих сетях. После этого — разработать правила использования «справедливых тарифов на услуги связи». А к первому кварталу 2025 года телекомкомпании должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы.

В 2021 году Россия уже отменила роуминг с Белоруссией. Однако эксперты полагают, что отмена была номинальной, так как операторы стали вводить лимиты на количество использованных минут в день.

Отмена роуминга на территории ЕАЭС носит политический характер, смысл которого состоит в объединении стран содружества, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Скорее всего, телекомкомпании компенсируют выручку увеличением тарифов на других территориях действия роуминга, предполагает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

В декабре 2022 года сообщалось, что цены на услуги сотовой связи вырастут. Денис Кусков утверждал, что операторам в 2023 году придётся повысить свои затраты на закупку и обслуживание оборудования в среднем на 25−30%.

роуминг
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.