Россия отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией. Новые тарифы начнут действовать с 2025 года, сообщают «Ведомости».

О планах сказано в приложении к запросу Евразийской экономический комиссии (ЕЭК), который был направлен мобильным операторам и в Минэкономики России. Так, ЕЭК попросила направить ей данные о числе абонентов, объёме и стоимости услуг сотовой связи, которые оказали гражданам стран ЕАЭС с января 2020 по декабрь 2022 года. Комиссия также запросила информацию о доходах операторов.

К документу приложена дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. Согласно планам комиссии, операторы должны провести мероприятия по пресечению случаев мошенничества на своих сетях. После этого — разработать правила использования «справедливых тарифов на услуги связи». А к первому кварталу 2025 года телекомкомпании должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы.

В 2021 году Россия уже отменила роуминг с Белоруссией. Однако эксперты полагают, что отмена была номинальной, так как операторы стали вводить лимиты на количество использованных минут в день.

Отмена роуминга на территории ЕАЭС носит политический характер, смысл которого состоит в объединении стран содружества, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Скорее всего, телекомкомпании компенсируют выручку увеличением тарифов на других территориях действия роуминга, предполагает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

В декабре 2022 года сообщалось, что цены на услуги сотовой связи вырастут. Денис Кусков утверждал, что операторам в 2023 году придётся повысить свои затраты на закупку и обслуживание оборудования в среднем на 25−30%.