Российский рынок смартфонов и планшетов переживает спад

Продажи смартфонов и планшетов в России продолжают сокращаться, даже в преддверии традиционного роста спроса ко Дню знаний. По сравнению с прошлым годом снижение составило почти 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mpstats.

За август 2025 года на маркетплейсах «Озон», «Яндекс Маркет» и Wildberries было продано около 445,7 тыс. смартфонов и 81,1 тыс. планшетов на общую сумму порядка 13 млрд руб. Это на 29% меньше в штуках и на 26% в денежном выражении по сравнению с августом 2024 года.

Эксперты связывают падение с тем, что значительная часть российских потребителей уже закупилась необходимой техникой в предыдущие годы. По оценке аналитика Fintech Lab Сергея Вильянова, массовое обновление смартфонов пришлось на 2023−2024 годы, а планшетов — на 2024−2025 годы, поэтому сейчас наблюдается естественный спад спроса.

Продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах заметно сократились в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. В совокупности рынок продемонстрировал падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах.

Особую роль в динамике продаж играет и высокая ставка по кредитам, которая ограничивает возможности покупки техники в рассрочку, несмотря на частичное смягчение условий на маркетплейсах. На «Авито» сохраняется высокий спрос на б/у технику — доля Apple и Samsung среди популярных брендов на площдке остается доминирующей.