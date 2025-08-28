Рынок ноутбуков просел на 20%

Продажи ноутбуков в корпоративном и розничном сегментах заметно сократились в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. В совокупности рынок демонстрирует падение на 15% в штуках и на 19% в деньгах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».

Продажи ноутбуков за первое полугодие 2025 года составили около 1,7 млн шт. на 99 млрд руб., в тот же период прошлого года — 2 млн шт. на 122,2 млрд руб. Корпоративных ноутбуков было продано 570 тыс. шт. на 33 млрд руб., что на 5% меньше в штуках, но на 14,6% больше в деньгах по сравнению с первым полугодием 2024 года. В рознице продажи ноутбуков за первое полугодие сократились на 21,4% в штуках и на 19,8% в деньгах и составили 1,1 млн шт. и 66 млрд руб.

По данным «Чек индекса», в рознице количество покупок ноутбуков за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом упало на 10%. При этом средний чек на ноутбук составил 57 120 руб., что на 2% выше уровня прошлого года.

В «М.видео-Эльдорадо» рассказали, что наибольшую долю в продажах в штучном выражении заняла тайваньская Asus — 16% российского рынка. Второе место на рынке ноутбуков у китайской Huawei с долей 12%. На третьем месте — устройства без бренда, занявшие 8% рынка в штучном выражении. Китайская Lenovo и американская Apple заняли 7 и 6% соответственно. В денежном выражении лидером осталась Asus, второе место делят Apple и Huawei.

Эксперты отмечают, что продажи в натуральном выражении сократились на фоне высокой базы и высокого курса доллара в 2024 году и в первой половине 2025 года. Наибольшую популярность набирают девайсы сегмента масс-маркет, в том числе для школьников, в ценовой категории до 40 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что цены на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты снизились на 10−20%. Снижение цен началось еще в начале года, но в марте-апреле оно продолжилось.