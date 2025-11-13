Российский рынок больших данных и ИИ вырастет до 520 млрд рублей к концу года

Объем российского рынка больших данных и искусственного интеллекта по итогам 2025 года может достичь 520 млрд руб., говорится в исследовании Ассоциации больших данных, Б1 и TAdviser, данные которого приводит «Коммерсантъ». В 2024 году рынок оценивался в 433 млрд руб., а среднегодовой темп роста составляет около 20%.

Основными драйверами развития остаются государственная поддержка, курс на импортозамещение и расширение облачных инфраструктур. При этом сектор сталкивается с дефицитом специалистов, особенно в области машинного обучения. Компании также проявляют осторожность, ожидая появления более «зрелых» кейсов применения ИИ-технологий.

Особенностью российского рынка данных остается продажа не исходных массивов, а готовых аналитических отчетов и решений. По мнению аналитиков, такая модель повышает себестоимость продуктов из-за строгих требований к хранению и обработке информации.

В октябре вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что в 2024 году численность специалистов в сфере ИИ в России составляла 57,4 тыс. человек. К 2030 году дополнительная потребность в таких кадрах оценивается в 89 тыс. человек.

Ранее в MWS AI (входит в МТС Web Services) спрогнозировали, что объем рынка искусственного интеллекта в России в 2025 году составит 168 млрд руб., а к 2029 году вырастет втрое, до 516 млрд руб.