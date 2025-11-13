Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 08:50

Российский рынок больших данных и ИИ вырастет до 520 млрд рублей к концу года

Рост поддерживают госинициативы и импортозамещение, но сектор испытывает кадровый дефицит

Объем российского рынка больших данных и искусственного интеллекта по итогам 2025 года может достичь 520 млрд руб., говорится в исследовании Ассоциации больших данных, Б1 и TAdviser, данные которого приводит «Коммерсантъ». В 2024 году рынок оценивался в 433 млрд руб., а среднегодовой темп роста составляет около 20%.

Основными драйверами развития остаются государственная поддержка, курс на импортозамещение и расширение облачных инфраструктур. При этом сектор сталкивается с дефицитом специалистов, особенно в области машинного обучения. Компании также проявляют осторожность, ожидая появления более «зрелых» кейсов применения ИИ-технологий.

Особенностью российского рынка данных остается продажа не исходных массивов, а готовых аналитических отчетов и решений. По мнению аналитиков, такая модель повышает себестоимость продуктов из-за строгих требований к хранению и обработке информации.

В октябре вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что в 2024 году численность специалистов в сфере ИИ в России составляла 57,4 тыс. человек. К 2030 году дополнительная потребность в таких кадрах оценивается в 89 тыс. человек.

Ранее в MWS AI (входит в МТС Web Services) спрогнозировали, что объем рынка искусственного интеллекта в России в 2025 году составит 168 млрд руб., а к 2029 году вырастет втрое, до 516 млрд руб.

ИИ Большие данные рынок ИИ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.