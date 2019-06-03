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03.06.2019 в 11:30

Российские зрители высмеяли решение прокатчика отцензурировать фильм про Элтона Джона

Из байопика вырезаны сцены секса и поцелуев между мужчинами

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Кадр из фильма «Рокетмен»

Российские зрители откликнулись на решение прокатчика Central Partnership подвергнуть цензуре выпускаемый в прокат фильм про Элтона Джона. В социальных сетях появилось множество шуток на эту тему.

Российский прокатчик решил вырезать из фильма «Рокетмен», который повествует о жизни музыканта Элтона Джона, все сцены с употреблением наркотиков и алкоголя, а также романтические эпизоды между мужчинами.

Это решение было принято исключительно прокатчиком, поскольку таких требований министерство культуры не предъявляло, о чем прессе сообщил глава ведомства Владимир Мединский. Дистрибьютор же объяснил свое решение желанием соответствовать российскому законодательству. В итоге фильм лишился 20 минут, а также потерял упоминание о супруге Элтона Джона Дэвиде Фернише и воспитываемых ими детях. Различия заметны и в трейлерах — официальном от «Paramount Pictures» и российском от Central Partnership.

Российские пользователи социальных сетей немедленно отозвались на это сообщение шквалом шуток в социальных сетях. Они предлагали свои варианты, что еще можно подвергнуть цензуре.

Самого Элтона Джона и компанию «Paramount Pictures» решение прокатчика, мягко говоря, удивило и огорчило. Об этом они и заявили в совместном заявлении.

Элтон Джон, музыкант:

Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать цензуре «Рокетмен» для российского рынка, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. «Paramount Pictures» стали смелыми партнерами, позволившими нам создать фильм, дающий истинное представление о необыкновенной жизни Элтона. То, что местный дистрибьютор отредактировал определенные сцены, лишив зрителей возможности смотреть фильм как это было задумано, это печальное отражение разделенного мира, в котором мы все еще живем, и того, как он все еще может быть таким жестоким, не принимая любви между двумя людьми. Мы верим в возможность наведения мостов и открытого диалога, и будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут услышаны одинаково по всему миру.

Особо подчеркивается, что рейтинг фильма 18+. А это значит, что детей в кинозал не пустили бы даже в присутствии родителей. Российский прокат стартует 6 июня. Сеть московских кинотеатров «Пионер» планирует показать фильм полностью, без цензуры.

Элтон Джон Central Partnership Рокетмен
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