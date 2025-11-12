Российские ВКС нарастили аудиторию

Аудитория сервиса видеоконференций «Яндекс Телемост» в октябре выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 5,15 млн пользователей. Для сравнения, Google Meet увеличил аудиторию лишь на 3,8% (до 9,3 млн человек), а Zoom — на 6,2% (до 5,8 млн). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Резкий рост «Телемоста» начался в сентябре: с 1,6 млн пользователей в июле до 4,5 млн в сентябре. Эксперты связывают это не только с окончанием отпускного сезона, но и с ограничениями на звонки в Telegram и WhatsApp, введенными Роскомнадзором в августе.

В «Яндексе» объясняют рост не разовыми событиями, а «планомерным развитием»: сервис перевели на собственную технологическую платформу, увеличили лимит участников с 40 до 500 и усилили интеграцию в экосистему «Яндекс 360».

Эксперты связывают приток пользователей с курсом на импортозамещение, трудностями оплаты зарубежных сервисов и вступившим в силу запретом на хранение данных россиян за рубеж.

Подъем аудитории отмечают и другие российские ВКС: у «МТС Встреч» она удвоилась, у «Контур.Толка» — выросла в 1,5 раза. По данным Telecom Daily, доля отечественных решений среди крупных корпоративных клиентов уже достигает 90%, а среди малого и среднего бизнеса — около 50%.