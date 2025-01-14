Семьи и омниканальность: где россияне чаще всего предпочитают покупать товары

Центр «РОМИР» предоставил результаты масштабного исследования потребительского поведения российских семей, охватывающего период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. О том, какой формат покупок предпочитают россияне, на что тратят средства и как меняется формирование потребительских предпочтений в зависимости от состава семьи, читайте в материале Sostav.

Маркетплейсы по понедельникам

Анализ данных демонстрирует высокую степень омниканальности в поведенческих стратегиях покупателей. Среднестатистическая российская семья за указанный период взаимодействовала приблизительно с 12 каналами розничной торговли, совершая покупки в 21 торговой сети. Эта динамика свидетельствует о значительном переключении между различными игроками рынка и активном микшировании каналов.

Наиболее эффективно привлекают покупательский трафик магазины у дома, городские хард-дискаунтеры, маркетплейсы, сервисы быстрой доставки, а также собственные службы доставки ретейлеров. Эти каналы удовлетворяют разнообразные потребности покупателей, обеспечивая гибкость и удобство совершения покупок. Рейтинг привлекательности каналов розницы демонстрирует лидерство онлайн-сегмента, за которым следуют городские хард-дискаунтеры и продуктовые ретейлеры, такие как «Пятерочка» и «Магнит у дома». В то же время, традиционная розница, представленная гипермаркетами и крупноформатными хард-дискаунтерами, фиксирует снижение привлекательности для покупателей.

Примечательно, что рост онлайн-торговли не приводит к отказу от оффлайн-каналов, а способствует формированию омниканального покупателя. 82% семей в городской России активно используют как онлайн, так и оффлайн каналы.

Динамика частоты покупок также демонстрирует интересные особенности. Магазины у дома демонстрируют высочайшую частоту посещений, с интервалом в среднем три дня между покупками, что свидетельствует о высокой лояльности и удовлетворении повседневных потребностей. При этом выбор дня для совершения покупок также варьируется в зависимости от канала. Вторник — пик для магазинов у дома и супермаркетов, четверг — для специализированных магазинов, а понедельник — для маркетплейсов. Наблюдается тенденция к возвращению к покупкам в выходные дни, что связано с возможностью экономии времени благодаря онлайн-сервисам.

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами РОМИР: Полученные данные подтверждают важнейшую роль омниканальности в современной розничной торговле. Высокая степень переключения между различными каналами и торговыми сетями требует от бизнеса гибкости и адаптации к изменяющимся потребностям покупателей. Анализ частоты посещений и предпочтительных дней покупок позволяет оптимизировать маркетинговые стратегии и повысить эффективность взаимодействия с целевой аудиторией.

Кто как тратит

Также аналитики центра выяснили, какова структура современной российской семьи и каковы покупательские привычки ее членов. Результаты опросов пролили свет на эволюцию семейных моделей и влияние этого фактора на формирование потребительских предпочтений.

В рамках исследования население России было сегментировано по размеру семьи: от одного до пяти и более человек. Сегменты были дополнительно проанализированы с точки зрения возрастной принадлежности и наличия детей. Так, семьи, состоящие из одного человека, в основном представлены взрослыми и зрелыми людьми. В семьях из двух человек, как правило, проживают взрослые пары или два поколения взрослых. В семьях из трех человек уже присутствует классическая модель — два взрослых и один ребенок младше 14 лет. Наиболее распространенный тип семей из четырех человек — это родители с одним или несколькими детьми младшего возраста, с меньшей долей семей, в которых есть подростки. Наконец, семьи из пяти и более человек чаще всего представляют собой многопоколенные семьи.

С точки зрения финансового вклада в потребительский рынок, наибольшее влияние оказывают семьи из двух и трех человек. Однако, анализ показал интересную корреляцию между размером семьи и ощущением экономической стабильности. Семьи из пяти и более человек демонстрируют наиболее высокие показатели уверенности в своем финансовом положении.

Потребительские предпочтения также различаются в зависимости от размера семьи. Семьи из одного и трех человек проявляют более высокую активность в сегменте HoReCa. Семьи из пяти и более человек демонстрируют повышенный интерес к услугам, в то время как семьи из четырех человек активнее приобретают товары FMCG non food. Семьи из одного человека чаще покупают FMCG Food (базовая корзина).

Исследование также показало, что количество торговых сетей, используемых семьями, напрямую коррелирует с их размером. Это свидетельствует о растущей индивидуализации процесса принятия решений о покупках: все больше членов семьи вовлечены в этот процесс, включая детей, которые начинают совершать самостоятельные покупки.

В зависимости от размера семьи также различаются предпочтительные каналы приобретения товаров. Взрослые, проживающие самостоятельно, отдают предпочтение онлайн-магазинам и супермаркетам. Более зрелая аудитория чаще делает покупки в хард-дискаунтерах и магазинах у дома. В предпочтениях семей из трех и четырех человек значительные позиции занимают сети, специализирующиеся на детских товарах.

Анализ ценностных ориентаций различных типов семей также показал интересные различия. Так, для семей, состоящих из одного человека, важна самостоятельность, в то время как для пар важны надежность и стабильность. Для семей из трех и четырех человек на первый план выходит «Семья». Крупные семьи отличаются более широким спектром ценностей, включая доброту, заботу об окружающей среде и открытость к инновациям.