Российские пивовары предупреждают о падении качества пива из-за изменений техрегламента

Пивовары России обратились в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве, пишет ТАСС со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо. Также они просят не разрешать его замену на зерно и зернопродукты.

Эксперты считают, что изменение технического регламента приведет к тому, что заметно снизятся качество и безопасность продукта, который производится в ЕАЭС. Сейчас предлагается с 9 января 2021 года разрешить замену до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами. В настоящее время внутренним законодательством РФ разрешено использование зернопродуктов не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода.

Обращение пивоваров: Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального. Надеемся на Ваше понимание и последующую корректировку определения пива в тексте ТР ЕАЭС 047/2018.

Профессионалы заявили, что из-за изменений технического регламента жертвами недобросовестной конкуренции могут стать честные производители, которые используют в производстве 100%-й солод.