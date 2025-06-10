Российские fashion-ретейлеры сокращают число магазинов

В период с апреля 2024 года по март 2025 года число магазинов российских одежных сетей сократилось на 232 точки и составило 17 414, сообщила руководитель аналитической группы «РБК исследования рынков» Инга Микаелян на «Неделе российского ретейла». При этом учитывались только сети с числом магазинов более трех. Слова эксперта приводит Shopper’s.

Ранее российские сети демонстрировали рост: с февраля 2022-го по апрель 2023 года число магазинов увеличилось на 976, а с апреля 2023-го по апрель 2024 года — еще на 409. Рост был обусловлен уходом с рынка международных ретейлеров, закрывших в общей сложности 2 870 магазинов, среди которых Inditex, H&M, LPP, Adidas, Uniqlo и другие крупные игроки. Количество магазинов иностранных брендов сократилось на 45% — рынок покинули 115 международных ретейлеров.

Российские компании замещали освободившиеся площади и выпавший ассортимент. В 2021 году четыре крупных международных игрока контролировали около 15% рынка одежды в денежном выражении, сейчас топ-10 российских ретейлеров занимают 15−16% рынка. Среди лидеров роста — Melon Fashion Group (+33% оборота), Lime (+66%) и Henderson (+25%).

Доля рынка также распределялась между иностранными ретейлерами, которые начали работать под новыми брендами, и маркетплейсами. В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года количество магазинов зарубежных брендов увеличилось на 63, однако в следующем периоде, до марта 2025 года, число точек сократилось на 35, и сейчас их общее число составляет 3 585.

Несмотря на появление новых иностранных брендов и рост маркетплейсов, потенциал роста сети магазинов исчерпан, считает Микаелян. Компании вынуждены закрывать неэффективные точки — за последний год Incity сократила более 75 магазинов, Orby — 28, Mango — 28.

Эксперты связывают сокращение с падением потребительского спроса и высоким уровнем ключевой ставки, который ограничивает инвестиции в расширение сетей.

Региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева подчеркнула, что высокая ключевая ставка также усложняет работу иностранных брендов, зависящих от локальных франчайзи. Недостаток маркетинговой поддержки новых иностранных игроков снижает их шансы на удержание позиций на рынке.

В 2025 году ретейлеры сосредоточатся на оптимизации форматов, развитии клиентского сервиса и поиске новых каналов взаимодействия с покупателями, прогнозируют аналитики, опрошенные Shopper’s.