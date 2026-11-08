Долгосрочная мотивация в российских компаниях становится привилегией руководителей

Российские компании пересматривают программы долгосрочной мотивации сотрудников и сокращают число работников, которые могут претендовать на дополнительные выплаты. За последний год доля организаций, распространяющих такие программы одновременно на руководителей и ключевых специалистов, снизилась с 43% до 35%, пишет «Коммерсант» соссылкой на исследование консалтинговой компании SQN.

При этом программы долгосрочной мотивации продолжают действовать в 66% публичных и 60% непубличных компаний. Чаще всего их используют в банковском секторе, IT-отрасли, нефтегазовой сфере и фармацевтике. В публичных компаниях сотрудникам преимущественно предлагают акции, а в непубличных — денежные выплаты.

Работодатели также меняют цели премирования. Доля программ, направленных на повышение внутренней эффективности бизнеса, за год увеличилась на 9 процентных пунктов и достигла 58%. При этом инициативы по удержанию персонала сократились с 30% до 26%, а программы, ориентированные на увеличение стоимости компании, — с 21% до 16%.

Наиболее распространенным форматом стало премирование руководителей разных уровней. Такие программы действуют в 38% организаций. Еще в 27% компаний долгосрочные бонусы предусмотрены исключительно для высшего менеджмента.

Одновременно увеличиваются сроки получения вознаграждения. В 75% программ с денежными выплатами и в 50% программ с акциями бонусы начисляются по итогам трех лет работы. В некоторых организациях период ожидания достигает пяти лет.

По словам экспертов, тенденция связана с замедлением роста выручки и стремлением бизнеса оптимизировать расходы. Работодатели стали тщательнее оценивать эффективность инвестиций в удержание персонала и чаще предоставлять дополнительные выплаты сотрудникам, от которых непосредственно зависят результаты компании.