Соцсеть «Грустнограм» появилась в магазинах приложений

Соцсеть «Грустнограм» представила мобильную версию приложения для iOS и Android. Это площадка была создана группой энтузиастов в ответ на блокировку Instagram (соцсеть и владеющая ей компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает «Афиша Daily».

«Грустнограм» запустился 28 марта как «попытка импортозамещения». Сайт соцсети разработали четыре программиста за неделю. Авторы приложения написали, что создали «Грустнограм», чтобы «вместе погрустить и поддержать друг друга».

В соцсети используются черно-белые тона, а вместо лайков разбитые сердечки. Загруженные фотографии становятся черно-белыми.

По данным разработчиков, за несколько дней в «Грустнограм» пришли 50 тысяч человек. Меньше чем за месяц её посетили 400 тыс. пользователей. 120 тыс. из них зарегистрировались и выложили более 200 тыс. публикаций.

Согласно данным Mediascope, самая растущая за последние месяцы социальная сеть — Telegram. Именно на Telegram-каналы приходится немалая часть потребления новостного контента, к которому с 24 февраля наблюдается рост интереса во всех медиаканалах, включая социальные медиа.