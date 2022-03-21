Meta признана экстремистской организацией в России

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить её деятельность в России. Решение суда вступает в силу немедленно. Об этом сообщает Forbes — корреспондент издания присутствовал на заседании суда.

Представитель Meta попросил отказать в удовлетворении иска, подчеркнув, что корпорация изменила свою политику и теперь не допускает русофобии и призывов к насилию над гражданами России на своих площадках. Однако прокурор заявил, что деятельность Meta в России должна быть прекращена — она несёт угрозу конституционному строю.

По словам прокурора, Meta фактически легализовала «язык ненависти» на своей платформе, и у неё есть «особая позиция, которая стоит выше закона и допустимых норм». Он добавил, что Meta по сути становится политическим инструментом в интересах страны своего происхождения.

При этом прокурор отметил, что требования не распространяются на мессенджер WhatsApp, поскольку в нём нет функции публичного распространения информации. Прокуратура потребовала запретить только «деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram».

Пользователи соцсетей не будут нести ответственность за публикации в соцсетях, поскольку их использование не в целях экстремизма не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности, подчеркнул прокурор.

Также представители Meta во время заседания попросили провести лингвистическую экспертизу спорных публикаций, поскольку прокуратура «совершенно неверно истолковала публикации» и не приняла во внимание их контекст, а Роскомнадзор не привёл независимой оценки публикаций.

Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку «в доказательствах не было необходимости». Представитель ФСБ отметил, что в некоторых публикациях размещена свастика, которая уже считается экстремистским материалом.

11 марта СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании Meta. Ранее Роскомнадзор уже ограничил работу соцсетей Instagram и Facebook в России.