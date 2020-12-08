Instagram убрал музыку из сторис. В России ее добавили по ошибке

В топ-5 популярных исполнителей в России вошли рэперы и хип-хоп-исполнители: российско-испанский хип-хоп-музыкант kizaru, российский рэпер Моргенштерн, казахстанский исполнитель Скриптонит, белорусский рэпер ЛСП и хип-хоп-исполнитель Boulevard Depo.

Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных за рубежом российских исполнителей в 2020 году, сообщает «Коммерсантъ». На первом месте оказался русский композитор XIX века Петр Ильич Чайковский.

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