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08.12.2020 в 14:25

Spotify назвал самых популярных за рубежом российских исполнителей

Иностранцы предпочли классику

Стриминговый сервис Spotify назвал самых популярных за рубежом российских исполнителей в 2020 году, сообщает «Коммерсантъ». На первом месте оказался русский композитор XIX века Петр Ильич Чайковский.

Топ-5 российских исполнителей по прослушиваниям за рубежом:

  1. Петр Чайковский
    Пользователи слушали его композиции в исполнении различных оркестров.
  2. Tony Igy
    Автор электронной танцевальной музыки из Ростова. Наиболее известен своим хитом «Astronomia». В 2020 году, помимо новых синглов, переиздал другой хит «Pentagramma».
  3. Rauf & Faik
    Дуэт азербайджанского происхождения из Ижевска, состоящий из братьев Рауфа и Фаика Мирзаевых. Авторы треков «Если тебе будет грустно», который они исполнили совместно с NILETTO, «Запомни I love you» вместе с SHAMI и кавер на трек Дани Милохина «Я дома».
  4. Matisse & Sadko
    Дуэт из Санкт-Петербурга, в его составе также братья Александр и Юрий Пархоменко. Авторы трека «Hi Scandinavia» и ведущие своей программы на «Рекорде». В этом году они выпустили синглы «Sweet Life», «Now or Never» и «Strings Again».
  5. ARTY
    Диджей из Энгельса, работал с Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk. В 2020 году выпустил несколько EP и альбом «From Russia With Love».

В топ-5 популярных исполнителей в России вошли рэперы и хип-хоп-исполнители: российско-испанский хип-хоп-музыкант kizaru, российский рэпер Моргенштерн, казахстанский исполнитель Скриптонит, белорусский рэпер ЛСП и хип-хоп-исполнитель Boulevard Depo.

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