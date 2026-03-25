Роспотребнадзор ужесточает санитарные правила для доставки продуктов

Роспотребнадзор готовит ужесточение требований к работе курьеров: им запретят хранить личные вещи в сумках для доставки продуктов. Новые нормы прописаны в проекте постановления главного санитарного врача Анна Попова, сообщает РИА «Новости».

Документ предполагает, что отсеки термосумок можно будет использовать исключительно для перевозки заказов. Хранение личных предметов или еды курьера внутри контейнеров окажется под запретом. Мера направлена на снижение рисков загрязнения продуктов.

Кроме того, регулятор усиливает требования к самим контейнерам: они должны защищать содержимое от грязи, насекомых и грызунов. Курьерские сумки придется регулярно мыть и дезинфицировать, а использование поврежденной тары будет запрещено.

Дополнительно вводятся требования к персоналу: курьеры обязаны проходить медосмотры при приеме на работу и периодически в процессе деятельности, а также иметь базовую подготовку для работы с пищевой продукцией.

Ожидается, что новые правила вступят в силу уже в 2026 году и будут действовать до 2033 года, распространяясь на весь рынок доставки продуктов.

Ранее сообщалось, что 52% курьеров в Москве — иностранные граждане с патентами. Число курьеров в Москве к 2030 году может составить 200 тыс., а количество их ежедневных поездок вырасти до 1,5 тыс.