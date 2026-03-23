23.03.2026 в 16:35

Число курьеров в Москве вырастет до 200 тысяч к 2030 году

С 2020 года количество доставщиков в столице выросло в 15 раз

2

Число курьеров в Москве к 2030 году может составить 200 тыс., а количество их ежедневных поездок вырасти до 1,5 тыс., заявил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин на круглом столе в Совете Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пронина, с 2020 года количество курьеров в столице увеличилось в 15 раз, а число ежедневных поездок стало больше в 6,5 раза. В 2025 году выполнялось 1,3 млн заказов в сутки.

По данным дептранса, 52% курьеров в Москве — иностранные граждане с патентами, 41% — россияне, и 7% — граждане стран ЕАЭС. Для повышения контроля 70 тыс. курьеров зарегистрированы в системе обработки данных ЦОДД. Также введены стандарты сумок и формы с обязательной идентификацией.

Замглавы дептранса отметил, что аварийность на дорогах столицы с участием курьеров составляет около 3% от общего числа ДТП.

Ранее в HeadHunter подсчитали, что количество вакансий для курьеров на полную ставку в России по итогам 2025 года снизилось впервые за несколько лет.

