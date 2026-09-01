Росмолодежь потратит 11 млн рублей на медиапроект о традиционных ценностях

Росмолодежь запускает медиапроект, посвященный продвижению духовно-нравственных ценностей и популяризации возможностей для самореализации молодых людей в России. Стоимость проекта составит 11 млн руб., сообщают «Ведомости».

Целевая аудитория проекта — россияне от 14 до 35 лет, включая школьников, студентов, молодых ученых, предпринимателей и представителей рабочей молодежи.

В рамках проекта планируется снять два видеоролика продолжительностью до четырех минут, а также разработать концепцию информационно-просветительского спецпроекта. К созданию контента должны привлечь не менее четырех лидеров общественного мнения.

Проект поднимает темы патриотизма, семейных ценностей, роли наставников, труда, взаимопомощи, а также сохранения традиций и культурного многообразия. Отдельный акцент сделают на возможностях для молодых людей реализовать свои профессиональные и творческие амбиции в России.

В роликах нельзя будет использовать политическую агитацию, запрещенные или провокационные элементы. К блогерам предъявляются отдельные требования: их аудитория должна составлять не менее 100 тыс. человек, а совокупный охват публикаций за 2025−2026 годы — не менее 1,5 млн просмотров. К проекту не допустят блогеров, постоянно проживающих за пределами России, иноагентов, а также людей, выступавших против государственной политики или ранее рекламировавших азартные игры.

Представитель пресс-службы Росмолодежи рассказал, что к участию уже привлечены комик Иван Брагин, спортсмен Кирилл Бельский, фермер Кирилл Степанов и медицинский блогер Данил Наумов.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило комплекс мер по популяризации налоговых вычетов за занятия физкультурой и выполнение нормативов ГТО. В рамках программы к информированию граждан планируют привлечь блогеров и других лидеров общественного мнения.