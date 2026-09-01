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01.09.2026 в 06:10

Блогеров подключат к рекламе налоговых вычетов за фитнес и ГТО

О возможностях будут рассказывать в СМИ, социальных сетях и с помощью наружной рекламы.

Российское правительство утвердило комплекс мер по популяризации налоговых вычетов за занятия физкультурой и выполнение нормативов ГТО. В рамках программы к информированию граждан планируют привлечь блогеров и других лидеров общественного мнения. Координировать реализацию плана будет Минспорт, а ответственным за работу с лидерами общественного мнения назначен Народный фронт, сообщает ТАСС.

Информацию о возможности получить вычет также разместят на сайте Минспорта, ресурсах «Национальные проекты» и «Объясняем.рф», сайтах региональных властей, в МФЦ и спортивных организациях. О вычетах будут рассказывать в СМИ, социальных сетях и с помощью наружной рекламы. Кроме того, для фитнес-клубов и других организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, подготовят специальные методические рекомендации.

Вычет за занятия фитнесом и другие физкультурно-оздоровительные услуги действует в России с 2022 года. Получить его могут плательщики НДФЛ за собственные занятия, а также расходы на спорт детей и родителей-пенсионеров. Налоговый вычет за выполнение нормативов ГТО появился в 2025 году. Его могут получить граждане, которые впервые получили знак отличия комплекса или повторно выполнили нормативы для подтверждения ранее полученного знака.

В прошлом году Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) также закупало рекламу у инфлюенсеров в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-каналах.

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