«Росмэн» будет продавать коллекционные игрушки для взрослых

«Росмэн» подписал эксклюзивный дистрибуционный контракт с китайской компанией Pop Mart. Согласно достигнутым договорённостям, холдинг будет продавать в России коллекционные фигурки зубастых кроликов Labubu, инопланетян Dimoo и кукол Molly. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на владельца и гендиректора «Росмэна» Михаила Маркоткина.

Pop Mart специализируется на производстве игрушек для «кидалтов» — это взрослые, сохраняющие детские увлечения и хобби. Игрушки в России уже продаются на Wildberries и Ozon, цена на них варьируется от 1899 до 2499 руб. Переговоры ведутся и с офлайн-розницей: книжной сетью «Читай-город», магазинами комиксов «Чук и Гик», косметической сетью «Золотое яблоко».

Объем инвестиций на закупку товара, дистрибуцию и маркетинг в рамках контракта Маркоткин оценил в $4 млн, сроки окупаемости — «порядка 2−3 лет». Дистрибуторский контракт позволит «Росмэн» увеличить выручку на 15%. «Росмэн» планирует занять 5% рынка коллекционных игрушек в России.

По оценке топ-менеджера «Росмэн», в 2022 году этот рынок составил порядка 20 млрд руб. На нем представлена продукция американской Funko Pop (персонажи фильмов студии Marvel и DC, франшизы «Гарри Поттер»), Bandai Namco (Япония), McFarlane (США), Hot Toys (Китай). При этом Funko Pop в 2022 году приостановила поставки своих игрушек в Россию.

Напомним, уже в начале 2024 года в России может начаться эксперимент по маркировке игрушек. Добровольный этап планируют проводить в течение года. Затем власти примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции.