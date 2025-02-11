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11.02.2025 в 06:50

Роскомнадзор заблокировал агрегатор криптообменников BestChange

Ранее сервис неоднократно блокировали

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к агрегатору криптообменников BestChange. Команда сервиса занимается его разблокировкой, что «может занять около недели», сообщает РБК.

Доступ к ресурсу ограничен в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере, сообщила пресс-служба РКН. Однако в BestChange уверяют, что не получали от РКН предупреждений или разъяснений причин блокировки.

«Процесс по отмене неправомерной блокировки уже запущен, но мы еще даже не можем получить информацию от ведомства о причинах произошедшего, поэтому все затруднено бюрократически», — рассказал изданию представитель сервиса.

BestChange был запущен в 2007 году. Он позволяет находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами электронных и криптовалют. Сервис ранее уже блокировали в 2017, 2019 и 2020 годах. Одной из причин стало называл незаконное размещение информации о биткойне. Во всех случаях добивались снятия ограничений.

Напомним, в прошлом году в России вступил закон, который запрещает предоставление услуг неограниченному кругу лиц в сфере обращения цифровых валют.

BestChange криптообменник
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