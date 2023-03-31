Роскомнадзор упростит подачу отчетности для блогеров

Роскомнадзор разрешит рекламным агентствам и блогерам с мая 2023 года не передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) нулевые акты. Это позволит снизить нагрузку по документообороту на участников рекламного рынка, а также устранить налоговые риски, сообщают «Ведомости» со ссылкой на юриста Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Анастасию Красникову.

Согласно закону о маркировке интернет-рекламы, рекламодатели, распространители рекламы и операторы рекламных сетей должны передавать в ЕРИР полную информацию о каждом рекламном материале, в том числе нулевые отчеты по интеграциям или партнерским материалам, которые оплачены единожды и не удаляются со страницы в интернете после истечения контракта с рекламодателем. К ним, например, относятся пресс-релизы компаний и партнерские материалы на сайтах СМИ, а также рекламные интеграции у блогеров, в том числе нативные.

Нулевые акты также сейчас используются для регистрации самостоятельной рекламы юрлиц на собственных площадках (так называемые договоры саморекламы), например, когда рекламирует на своем сайте новую услугу или продукт.

Об отмене нулевых речь шла на встрече представителей Роскомнадзора с экспертами и участниками рекламного рынка. Там поднимался вопрос о том, что нагрузка на рынок по документообороту существенно выросла из-за подачи отчётности в ЕРИР. Тогда представители ведомства пообещали исключить необходимость сдавать нулевые акты с середины мая.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу требований по маркировке рекламы каждый пятый профессиональный блогер повысил цену на интеграции на 10−30%.