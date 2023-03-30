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30.03.2023 в 06:10

Каждый пятый блогер поднял цены на рекламу после введения маркировки

Рост составил 10–30%

Каждый пятый профессиональный блогер после вступления в силу требований по маркировке рекламы повысил цену на интеграции на 10−30%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

По данным Kokoc Group , цена на интеграции у блогеров с начала года выросла на 10−20%. Epicstars говорят о росте на 10−30%, Idols Agency — на 15−20%.

По словам председателя комитета Influencer Marketing Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Антона Петухова, причинами роста цен в стала необходимость маркировки рекламы, которая требует от инфлюенсеров регистрации юрлица и официального оформления рекламных кампаний.

Директор по digital-спецпроектам Media Instinct Group Дарья Кутырева оценивает влияние затрат на маркировку только в 3−5% от стоимости услуг.

Гендиректор PR-development Алла Аксенова считает, что на цены повлияли «возросшие расходы, связанные с уплатой налогов и трендом на легализацию доходов». Например, маркировка потребовала от крупных брендов заключения договора с ИП или самозанятыми.

Еще одним фактором роста цен стало отсутствие возможности размещать напрямую рекламу в Facebook и Instagram (обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, деятельность которой объявлена экстремистской и запрещена в стране). Блогеры стали последней возможностью для российских компаний рекламироваться в запрещенных зарубежных соцсетях.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств (АБА) опубликовала на своём сайте имена инфлюенсеров, которые вошли в чёрные списки рекламного рынка.

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