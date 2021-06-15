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15.06.2021 в 05:40

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видео о «Спутнике V»

Видеохостинг продолжает подвергать российский контент цензуре

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения, наложенные на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте ведомства.

Регулятор направил руководству компании Google, владеющей видеохостингом, письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». В ролике освещаются проблемы пандемии COVID-19, вакцинации, затрагиваются вопросы создания барьеров для российской вакцины «Спутник V» за рубежом.

В ведомстве действия IT-компании расценивают как нарушающие ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являющиеся актом цензуры. По словам Слуцкого, ролик был удален 13 июня, через два дня после публикации. В другом видео депутат рассказал, что подал на действия YouTube апелляцию, но получил отказ в восстановлении видеозаписи.

Роскомнадзор отмечает регулярную цензуру в отношении контента российских СМИ и каналов. В 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. С начала 2021 года блокировке подверглись официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik, Politrussia. Ведомство также не исключает введение санкций против видеохостинга.

YouTube Роскомнадзор
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