Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать видео о «Спутнике V»

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения, наложенные на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте ведомства.

Регулятор направил руководству компании Google, владеющей видеохостингом, письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале «Депутат Слуцкий». В ролике освещаются проблемы пандемии COVID-19, вакцинации, затрагиваются вопросы создания барьеров для российской вакцины «Спутник V» за рубежом.

В ведомстве действия IT-компании расценивают как нарушающие ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являющиеся актом цензуры. По словам Слуцкого, ролик был удален 13 июня, через два дня после публикации. В другом видео депутат рассказал, что подал на действия YouTube апелляцию, но получил отказ в восстановлении видеозаписи.

Роскомнадзор отмечает регулярную цензуру в отношении контента российских СМИ и каналов. В 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. С начала 2021 года блокировке подверглись официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik, Politrussia. Ведомство также не исключает введение санкций против видеохостинга.



