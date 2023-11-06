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06.11.2023 в 15:30

Роскомнадзор не будет ограничивать работу TikTok в России

Ведомство ответило на слухи о возвращении сервиса

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В сети появилась информация о том, что TikTok возобновляет работу в России. В ответ на это Роскомнадзор заявил, что не получал от соцсети уведомления о возвращении в страну, сообщает ТАСС.

При этом в ведомстве добавляют, что Роскомнадзор не ограничивает работу интернет-сервиса TikTok в России.

TikTok приостановила деятельность в России в начале марта 2022 года. В июле 2022 года СМИ сообщили, что TikTok может возобновить работу в России уже в сентябре. Однако в компании опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что TikTok готовится ввести возможность платной подписки для пользования приложением без рекламы.

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