Роскомнадзор наказал СМИ за прикрытый звездочками мат

Редакция сибирского издания «Тайга.Инфо» получила предупреждение от Роскомнадзора за распространение нецензурной лексики, сообщает портал Znak.com. Журналистов предупредили о составлении в отношении них административного протокола.

Как отметили в редакции, речь идет о публикации о групповом избиении студента новосибирского колледжа. Непристойности в тексте были прикрыты звездочками, как того и требует закон.

Василий Волнухин, главный редактор «Тайга.Инфо»: В уведомлении Роскомнадзора говорится о распространении нецензурных слов (статья 13.21 КоАП РФ. — Прим. ред.). Честно говоря, мы пока не вполне понимаем, какие могут быть претензии к нам. Матерные слова в наших материалах всегда закрываются звездочками. Завтра мы собираемся сходить в Роскомнадзор и выяснить, в чем конкретно нас обвиняют.

Как уточняется в сегодняшней публикации «Тайга.Инфо», претензии возникли к трем публикациям, которые основывались на видео, размещенном в социальных сетях. «На записи пострадавший встает на колени перед одним из нападавших и говорит: «Я извиняюсь, что изнасиловал твою сестру». Тот вместе с окружающими, среди которых есть девушка, смеется, а потом заявляет другому молодому человеку: «Убей его, *****!» После этого подростка избивают», — приводит издание слова из собственной публикации.

Далее отмечается, что этот же отрывок с точно такими же звездочками был использован в официальном обращении детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко. «Слова «милый» или «бубен» также укладываются в данное количество звездочек, но бранными не являются. Что увидел Роскомнадзор в тексте, остается загадкой. Наша редакция скрупулезно следует закону «О СМИ» и имеет право требовать того же от регулирующих органов», — иронизирует главный редактор.