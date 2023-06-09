Роскомнадзор заблокировал 400 тыс. пиратских сайтов в первом квартале 2023 года, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные регулятора.

Нелегальный ресурс блокируется в том случае, если его владелец по решению суда не удалил противоправный контент. Такой сайт добавляют в реестр нарушителей авторских прав, и доступ к нему прекращается, пояснили в Роскомнадзоре.

Подобная динамика блокировок сайтов свидетельствует о том, что сейчас их открывается гораздо больше, чем годами ранее, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По данным компании, увеличивается число фильмов на пиратских сайтах — сейчас рост составляет 20%. До конца 2023-го база контента на этих ресурсах расширится на 70%, прогнозируют эксперты TelecomDaily.

«Сейчас мы наблюдаем ускоренный рост числа пиратских ресурсов, которые рекламируют азартные игры и игнорируют требования о защите детей от деструктивного контента. Деятельность таких сервисов должна быть ограничена», — сказали изданию в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.

В Kion отметили, что пиратство «убивает отрасль производства качественного отечественного контента». Нелегальные сервисы быстро адаптируются к изменениям в законодательстве, но сейчас индустрия работает над совершенствованием существующих механизмов борьбы с ними, подчеркнули в пресс-службе видеосервиса «Иви».

По итогам 2022 года Роскомнадзор ограничили доступ почти к 350 тыс. сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем в 2021 году.