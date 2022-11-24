РКН заблокировал 89 тысяч страниц с запрещённой информацией за третий квартал

В третьем квартале 2022 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал или удалил более 89 тыс. интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С июля по сентябрь регулятор удалил или заблокировал:

22 тыс. материалов с пронаркотическим контентом (меньше на 12% год к году)

20 тыс. материалов с азартными играми (больше на 25% год к году).

20 тыс. фейков о специальной военной операции.

9 тыс. материалов с детской порнографией (больше на 22% год к году);

6 тыс. материалов с суицидальным контентом (меньше на 14% год к году);

6 тыс. материалов с нелегальной продажей лекарственных препаратов (больше на 17% год к году);

5 тыс. материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий (больше на 40% год к году);

1 тыс. материалов с нелегальной продажей алкоголя (аналогично показателю за третий квартал 2021 года).

Отмечается, что в Единый реестр РКН за третий квартал было внесено более 29,2 тыс. ссылок на деструктивные материалы, в том числе с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. «В настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен», — уточняется в сообщении.

Ранее замруководителя РКН Вадим Субботин заявил, что регулятор заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тыс. страниц в интернете.