Роскомнадзор удалил 5,5 тыс. материалов с ЛГБТ-пропагандой

Роскомнадзор заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тыс. страниц в интернете, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя ведомства Вадима Субботина.

Ведомство действует в соответствии с новыми законодательными нормами. Такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению.

РКН полностью поддерживает новые нормы, отметил Субботин. Помимо этого он подчеркнул, что нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима.

Напомним, законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии прошёл первое чтение. Ко второму чтению рекомендованы две поправки: запрет пропаганды смены пола и блокировка сайтов, содержащих запрещенную информацию. Мониторинг нарушений возложен на Роскомнадзор.

Министерство культуры уже отзывает выданные прокатные удостоверения на фильмы, нарушающие законодательно установленный запрет. А книгоиздатели предупреждают, что формулировки законопроекта делают сомнительными 50% книг, в том числе классических.

Штрафы за ЛГБТ-пропаганду составят до 400 тыс. руб. для граждан и до 5 млн руб. для юрлиц, а за пропаганду педофилии — до 800 тыс. руб. для граждан и до 10 млн руб. для организаций.