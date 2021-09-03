Величие начинается с цели: Nike установил на Мадейре футбольную площадку в честь Роналду

Nike посвятил новую кампанию футболисту Криштиану Роналду, который недавно побил собственный рекорд по голам за сборную Португалии (теперь их 111). Бренд установил ворота на спортивной площадке в Фуншале (город архипелага Мадейра) — родине бомбардира. На этом поле Криштиану проводил все свободное время в детстве и показывал первые успехи в любимой игре.

Художник под ником Akacorleone изобразил на них ретроспективу карьеры национального героя -15 сцен иллюстрируют ключевые места и события, которые повлияли на его становление именитым футболистом.

Также в рамках проекта агентство Wieden+Kennedy Amsterdam сняло проморолик — в рекламе представлены кадры с культом Роналду на Мадейре (муралы, скульптура, обновленное поле от Nike). Эпизоды сопроводили комментарии от его коллег по клубу «Манчестер Юнайтед» — футболистов Руда ван Нистелроя, Рио Фердинанда и Маркуса Рашфорда.

В видео они объяснили, что именно отличает Криштиану от других игроков — драйв, решимость и стремление к достижению поставленных целей.

Как отметили представители бренда, активация призывает следующее поколения футболистов рассматривать обновленное поле как свидетельство того, что постановка и усердное стремление к достижению целей, а не только талант, являются основой успеха.