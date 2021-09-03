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03.09.2021 в 15:30

Величие начинается с цели: Nike установил на Мадейре футбольную площадку в честь Роналду

На воротах художник Akacorleone изобразил хронику становления бомбардира национальным героем на родине, а креаторы Wieden+Kennedy Amsterdam сняли ролик проекта

Nike посвятил новую кампанию футболисту Криштиану Роналду, который недавно побил собственный рекорд по голам за сборную Португалии (теперь их 111). Бренд установил ворота на спортивной площадке в Фуншале (город архипелага Мадейра) — родине бомбардира. На этом поле Криштиану проводил все свободное время в детстве и показывал первые успехи в любимой игре.

Художник под ником Akacorleone изобразил на них ретроспективу карьеры национального героя -15 сцен иллюстрируют ключевые места и события, которые повлияли на его становление именитым футболистом.

Также в рамках проекта агентство Wieden+Kennedy Amsterdam сняло проморолик — в рекламе представлены кадры с культом Роналду на Мадейре (муралы, скульптура, обновленное поле от Nike). Эпизоды сопроводили комментарии от его коллег по клубу «Манчестер Юнайтед» — футболистов Руда ван Нистелроя, Рио Фердинанда и Маркуса Рашфорда.

В видео они объяснили, что именно отличает Криштиану от других игроков — драйв, решимость и стремление к достижению поставленных целей.

Как отметили представители бренда, активация призывает следующее поколения футболистов рассматривать обновленное поле как свидетельство того, что постановка и усердное стремление к достижению целей, а не только талант, являются основой успеха.

Nike Wieden+Kennedy Amsterdam Футбол Роналду
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