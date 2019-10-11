«Ромир»: Ежедневные расходы россиян увеличились на 13,4% за год

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трат наших соотечественников вырос на 13,4%. Однако в сентябре россияне традиционно сократили свои повседневные расходы, что обусловлено высокой базой августа, когда россияне готовятся к новому учебному году, сообщается в исследовании «Ромир».

В сентябре россияне сократили свои повседневные расходы на 3,6%, достигнув апрельского значения. Таким образом, уже четвертый месяц подряд реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы остаются на самых высоких позициях для анализируемого месяца. Однако, в сентябре наблюдается падение реальных расходов на 2%. По сравнению с прошлым годом реальные расходы в этом месяце выросли на 4,1%. В целом сентябрь всегда характеризовался более низкими расходами, чем в среднем за год.

Андрей Милёхин, президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук: Сентябрьское сокращение расходов является сезонным. В первую очередь, это обусловлено высокой базой августа, когда россияне закупались перед началом учебного года. Очевидно, что в сентябре наши соотечественники немного снизили объем своих трат. Однако если смотреть в динамике нескольких лет, мы видим, что показатели сентябрьских расходов в этом году находятся на самом высоком уровне, что может являться признаками двух крайне разных векторов — ростом цен или ростом уровня жизни населения.

Индекс покупательской активности в обеих столицах продемонстрировал негативную динамику. Москвичи лишь немного сократили свои расходы (0,5%), тогда как траты жителей северной столицы уменьшились на 4,5%. Годовая динамика продемонстрировала обратную зависимость — жители Москвы в сентябре потратили на 9,2% меньше, чем аналогичном периоде прошлого года, а жители Питера — на 5,1% меньше. В остальных миллиониках за месяц расходы жителей сократились на 3,7%, а за год выросли на 6,8%. В полумиллионниках расходы жителей за месяц сократились на 3,5%, а относительно прошлогоднего сентября выросли на 16,5%. В стотысячниках за месяц траты жителей также уменьшились на 3,5%, а в разрезе года выросли на целых 18,6%.

В сентябре расходы в разных доходных группах сокращались в продолжение общей тенденции. Так, более всего свои повседневные траты за месяц сократили россияне с низкими доходами — на 7,4%. Среднедоходники потратили на повседневные товары на 1,3% меньше, чем в августе. А высокодоходники уменьшили свои расходы на 5,4%. В разрезе года наблюдается противоположная картина. Так, более всего по сравнению с августом прошлого года расходы выросли в низкодоходной группе — на 16,6%. Россияне со средними доходами за год нарастили свои повседневные траты на 15,9%, а высокодоходники — на 8,4%.

Индекс покупательской активности (ИПА) — показатель, демонстрирующий динамику потребления домохозяйствами товаров FMCG, рассчитанный на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel. Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Данный показатель рассчитывается ежемесячно с 2012 года на основе данных о потреблении домохозяйств, проживающих в российских городах с численностью населения 100 000 жителей и более.

По данным «Платформы ОФД», средняя стоимость школьного набора, в который входят кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа, в июле нынешнего года составила 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.