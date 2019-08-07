Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.08.2019 в 10:45

Расходы на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора в июле нынешнего года составила 10,7 тысяч рублей

Depositphotos

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году. При этом в Москве средний чек на основные товары для школьников почти в полтора раза выше среднероссийского, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В школьный набор вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа. Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тысяч рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тысяч рублей -- рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%. Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018-м. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров — 645 рублей (плюс 3%).

Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018-м на 6,5% -- до 1,7 тысяч рублей, рюкзаки подешевели на 2% — до 1,7 тысяч рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13% — до 1,3 тысяч рублей. Средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили в «Платформе ОФД», в этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.

Чтобы сэкономить время и деньги, родители всё чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье. В Wildberries подтвердили эту тенденцию: родители стали чаще собирать своих детей в школу онлайн. Так, в июле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников — на 172%, ранцев -- на 210%, канцелярских наборов — на 244%. Кроме того, россияне стараются приобретать всё меньше сменных комплектов для детей, часто ограничиваясь лишь одним вариантом.

товары для школьников
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.