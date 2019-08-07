Расходы на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году. При этом в Москве средний чек на основные товары для школьников почти в полтора раза выше среднероссийского, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В школьный набор вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа. Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тысяч рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тысяч рублей -- рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%. Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018-м. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров — 645 рублей (плюс 3%).

Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018-м на 6,5% -- до 1,7 тысяч рублей, рюкзаки подешевели на 2% — до 1,7 тысяч рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13% — до 1,3 тысяч рублей. Средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили в «Платформе ОФД», в этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.

Чтобы сэкономить время и деньги, родители всё чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье. В Wildberries подтвердили эту тенденцию: родители стали чаще собирать своих детей в школу онлайн. Так, в июле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников — на 172%, ранцев -- на 210%, канцелярских наборов — на 244%. Кроме того, россияне стараются приобретать всё меньше сменных комплектов для детей, часто ограничиваясь лишь одним вариантом.