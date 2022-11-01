Средняя цена продовольственной корзины россиян составила 3 823 рубля

Средняя стоимость потребительской корзины россиян составила 3 823 руб., подсчитали в исследовательском холдинге «Ромир». Исследование охватило 32 товарные группы в магазинах у дома, гипермаркетах и супермаркетах. Рассматривали 9 торговых сетей в 18 городах.

Наиболее высокие цены на продукты зафиксированы в Санкт-Петербурге. Средняя стоимость потребительской продуктовой корзины там составила 4 082 руб. На втором месте Химки — 4 067 руб., на третьем Москва — 4 047 руб. Мытищи заняли четвертое место — 4 010 руб., а на пятом оказалась Уфа — 3 976 руб.

Среди формата «магазины у дома» самая низкая стоимость отмечена в торговой сети «Пятёрочка» — в среднем 3 315 руб. В сети «Магнит» цена выше на 7,6% - 3 568 руб., далее следует «Дикси» — 3 670 руб. «ВкусВилл» оказался самой дорогой сетью со средней стоимостью продовольственной корзины в 5 103 руб., что на 54% дороже, чем в «Пятёрочке».

Среди гипермаркетов и супермаркетов самая дешёвая продовольственная корзина в торговых сетях «Магнит Гипермаркет» — 3 716 руб. и «Лента» — 3 831 руб. При этом в «Ленте» в семи из 18 исследованных городов набор продуктов в этой сети оказывался самым дешёвым. Самой дорогой сетью стал Spar со средней стоимостью базового набора продуктов в 4 095 руб.