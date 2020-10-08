Rocket10 запустило новую услугу профессионального контакт-центра

AdTech-агентство мобильного маркетинга Rocket10 вводит новую услугу профессионального контакт-центра с полным спектром функций по обслуживанию исходящих и входящих вызовов. Cервис органично дополнит уже существующий портфель услуг агентства, а также позволит оптимизировать временные и финансовые ресурсы его клиентов, существенно сократив число потерянных звонков и заявок.

Внедрение сервиса по обслуживанию исходящих и входящих вызовов — часть стратегии заботы о клиентах Rocket10, которая, как предполагают в агентстве, станет серьезным преимуществом на рынке мобильной рекламы. По мнению директора по развитию бизнеса Rocket10 Геннадия Лурье, новая функция будет востребованной опцией среди клиентов, для которых коммуникация с потребителем — важный этап воронки продаж.

Геннадий Лурье, директор по развитию бизнеса Rocket10: Для многих наших клиентов управление контактами с существующими и потенциальными покупателями — ключевой бизнес-процесс компании. Грамотное руководство им сокращает финансовые издержки и повышает эффективность бизнеса. Правильная и своевременная коммуникация с потребителем — это верный путь к росту прибыли бренда и надежная база для лояльности покупателей.

Работа в высококонкурентной среде не оставляет большинству брендов возможностей для снижения стоимости своих продуктов и сервисов, в связи с этим зачастую решающий фактор для потребителей — качество обслуживания.

Помимо успешной реализации классических задач контактного-центра на аутсорсе — предоставления исчерпывающей информации о продукте или сервисе, уточнения деталей по условиям промоакций, уведомления о графике работы офисов, филиалов и торговых точек, оказания помощи при оформлении заказа — сервис позволяет решать и ряд дополнительных.

Подключение сервиса по управлению контактами с потребителями значительно уменьшает время обслуживания одного покупателя и тем самым увеличивает число обрабатываемых звонков, а значит, новых клиентов и заказов. Операторы call-центра своевременно собирают и систематизируют обратную связь, что позволяет определять узкие места бизнеса и его точки роста. Делегировав необходимый объем работы профессиональной команде операторов, клиенты освобождают свои внутренние ресурсы и могут полностью сфокусироваться на других многочисленных задачах бизнеса.