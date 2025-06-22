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18+
22.06.2025 в 15:39

Roblox-игра про садоводство установила рекорд по числу одновременных игроков

Симулятор Grow a garden обошел Fortnite, прежнего лидера индустрии

Симулятор виртуального садоводства Grow a Garden, разработанный на базе Roblox, установил новый рекорд по числу одновременных игроков — 16,4 млн пользователей. Таким образом, игра обошла прежнего лидера индустрии Fortnite, пик одновременного онлайна которого составлял 14,3 млн во время концертного ивента 2024 года.

Grow a Garden — это минималистичная по механике, но вирусно популярная игра, в которой пользователи выращивают растения, торгуют урожаем и кастомизируют свой участок. Оригинальную версию проекта создал 16-летний разработчик BMWLux всего за три дня, а затем к работе подключились студии Splitting Point и Do Big Studios, доработавшие игру до полноценного масштабного релиза.

Успех проекта связывают с растущей популярностью так называемых low-stress игр — расслабляющих, визуально простых и эмоционально нейтральных симуляторов, которые противопоставляют себя гипердинамичному геймплею традиционных экшенов. Аналитики отмечают, что подобные продукты особенно востребованы среди подростков и молодых взрослых в эпоху цифровой тревожности.

Рекорд Grow a Garden также стал важной вехой для самой Roblox — платформы, которая все чаще воспринимается не только как среда для детских развлечений, но и как полноценная экосистема пользовательского контента. По мнению экспертов, текущая ситуация иллюстрирует фундаментальный сдвиг в потребительских предпочтениях: от зрелищного шоу — к повседневной, почти медитативной интерактивности.

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