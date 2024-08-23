РКН разъяснил правила маркировки рекламы при переносе контента на другие площадки

Интернет-рекламу, зарегистрированную в ЕРИР (Единый реестр интернет-рекламы), не требуется повторно маркировать при переносе контента с YouTube на новую площадку. Однако необходимо передать сведения о новом месте размещения через оператора рекламных данных (ОРД) по уже полученным идентификаторам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на разъяснения представителя Роскомнадзора.

Ранее в ведомство обратилась президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова с просьбой разъяснить механизм маркировки рекламы при переносе контента. По её словам, блогеры в последнее время стали активнее переносить на другие площадки контент с YouTube и из соцсетей, признанных нежелательными в России.

В РКН ответили, что, если в переносимом контенте содержится незарегистрированная реклама, необходимо либо получить для нее токен, либо отредактировать контент, удалив из него рекламный материал.

Руководитель юридического отдела DIDENOK TEAM Ирина Шамонина поясняет, что в ОРД существует возможность маркировки рекламы одним токеном, если контент был размещен на разных площадках без изменения. При подаче статистики важно указывать все площадки, на которых доступен рекламный материал. А рекламу, которая была размещена до вступления в силу закона о маркировке, проще просто вырезать из контента.

По данным АБА, прибыль от рекламы у топ-10 YouTube-блогеров в 2023 году выросла на 31% по отношению к 2022-му, до 1,2 млрд рублей. Доходы блогеров от рекламы росли и на других площадках: в Telegram и «ВКонтакте» за прошлый год увеличились на 42% и 34% соответственно.