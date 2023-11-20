Платформа «VK Видео» для российских рекламодателей стала привлекательнее YouTube

Гонорары блогеров на всех основных интернет-площадках в текущем году продолжают расти. По сравнению с 2022 годом стоимость одной рекламной интеграции увеличилась в среднем на 27%. Такие данные приводят специалисты агентства Win2Win Communications (исследование есть в распоряжении Sostav). По их мнению, рост обусловлен в том числе общим увеличением рекламного рынка в России.

Согласно данным исследования, в абсолютном выражении больше всего выросли заработки YouTube-блогеров. Они смогли расширить свой инвентарь за счёт замены официальной рекламы площадки и увеличить количество постоянной рекламы как минимум до двух форматов — прероллов в сочетании с интеграцией.

Однако относительный рост доходов в 22% оказался меньше, чем у блогеров в Telegram и «ВКонтакте». На этих платформах заработки блогеров увеличились в среднем на 42% и 34% соответственно. «Причиной стало увеличение аудитории обеих площадок, а также перераспределение бюджетов в их пользу», — говорится в исследовании.

Агентство Win2Win Communications провело исследование, охватившее более 1,5 тыс. профилей в Telegram, VK, Youtube и Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

По мнению аналитиков, дополнительной причиной роста VK стало расширение рекламного инструментария: соцсеть обновила официальную систему монетизации партнёрской программы. Сказался и запуск «VK Видео», состоявшийся осенью 2022 года.

«Новая площадка также дала новые возможности для рекламодателей. Так, средний CPV (стоимость одного просмотра) в «VK Видео» на 56% меньше, чем на YouTube, при этом средний CPV интеграции составляет 1,24 руб., преролла — 0,674 руб., мидролла — 0,53 руб.», — пояснили в Win2Win Communications.

Кроме того, «радикальные изменения» произошли в стоимости интеграций в формате вертикальных видео по сравнению с 2022 годом. Прошлогодние лидеры — «VK Клипы» и YouTube Shorts — продемонстрировали удорожание минимального CPV с 0,5−0,6 руб. до 4,58 руб. в среднем в «VK Клипах», и с 0,1−0,2 руб. до 9,51 руб. в YouTube Shorts.

«Если в VK это связано с выбором рекламодателей в пользу классических горизонтальных видео, то в YouTube сказывается неактивное продвижение формата Shorts, как следствие — меньший охват и выше стоимость контакта для рекламодателей», — отмечают в специалисты Win2Win Communications.

Лидером в 2023 году по минимальному CPV в вертикальных видео стал Instagram* Reels (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), у которого один контакт в среднем стоит 2,53 руб. Это связано с тем, что Reels интересны аудитории, за счёт чего можно получить много охвата. Однако в тоже время из-за блокировки Instagram в России блогеры не спешат поднимать цены, чтобы «не отпугнуть оставшихся рекламодателей», считают аналитики агентства.

Они также отмечают, что сами блогеры готовы активно размещать Reels: в среднем 89,92% блогеров в Instagram предлагают рекламодателям формат вертикальных видео (ТОП-блогеры — 92,21%), в то время как фотопост предлагают 90,7% блогеров. «Это показывает, что видеоформат популярен так же, как и обычные фотопосты, и сейчас Reels — самый быстрорастущий формат в Instagram среди рекламных размещений», — указывают в Win2Win Communications.

На других площадках формат вертикальных видео популярен меньше: во «ВКонтакте» разместить клип готовы 79,12% блогеров, в Telegram опубликовать видеопост могли бы только 43,56%, в то время как средний CPV у них выше — для «VK Клипов» он составляет 4,58 руб., для Telegram — 7,9 руб.

Для стандартных постов минимальный CPV также показывает Instagram — 2,07 руб. за контакт, в VK этот показатель составляет 4,30 руб., а в Telegram — 3,44 руб. «Это показывает не только интерес аудитории, но и особенности площадок: если в Instagram мало рекламодателей и относительно много аудитории у блогеров, то в VK и Telegram намного больше конкуренции за блогеров», — отмечают авторы исследования, добавляя, что при активной и постоянно растущей аудитории это приводит к дополнительной наценке за размещение рекламы.

В частности, в Telegram CPV у ТОП-блогеров, которые могут дать до 1 млн охвата, она может доходить до 4 руб., а у узкоспециализированных каналов — до 20 руб. и больше. Таким образом, Telegram, увеличивающий аудиторию, продолжает оставаться лидером рекламного рынка как наиболее интересная площадка для рекламодателей всех уровней, считают в аналитики.