Ритейлеры нарастили продажи на 30% благодаря подготовке россиян к новому учебному году

На неделе 14−20 августа ритейлерам удалось нарастить продажи на 20−35%. Показатель Mall Index в торгцентрах Москвы увеличился на 1% к аналогичному периоду прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 2%. Росту способствовало приближение учебного года и делового сезона, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что крупные торговые объекты в Москве фиксируют прирост трафика на уровне 4−5% к прошлому году. Однако по сравнению с допандемийным 2019 годом сокращение Mall Index на 23% остается значительным. Тем не менее текущую ситуацию аналитики называют положительной, они ожидают, что приток покупателей в торгцентры продолжится еще несколько недель.

Приток покупателей подтверждают и ритейлеры. В Baon рассчитывают, что текущий период по выручке будет на 20% лучше прошлогоднего. В компании «Магазин магазинов» также сообщают об увеличении за год на 20% оборотов у ритейлеров, продающих одежду, товары для спорта и развлечений, а в категории бытовой техники и электроники динамика составила 35%.

В целом участники рынка не надеются на взрывной рост потребления. Этому не способствует экономическая ситуация, а покупатели стали рациональнее. При этом у отдельных ритейлеров в сегменте одежды и обуви продажи сохраняют выраженную позитивную динамику за счет замещения ими ушедших из страны брендов, добавляет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Напомним, в начале года вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал региональным властям открыть киоски, палатки и лотки с одеждой и продуктами у входов в торговые центры и магазины. С их помощью торговые центры моли бы получить рост трафика и продаж, однако бизнес не поддержал инициативу.