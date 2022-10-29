Кейс ГК «Рики»: как анимационный бренд обновил айдентику «Фиксиков»

Помимо режиссеров, сценаристов, художников-аниматоров и других творческих специалистов, в анимационный проект вовлечена целая команда дизайнеров, которая отвечает за визуальное представление, разрабатывает и внедряет фирменный стиль, графические символы, цветовую палитру и прочее. В дальнейшем это становится неотъемлемой составляющей конечного продукта и элементами его айдентики. Как команда дизайн-студии ГК «Рики» разрабатывала обновленный брендбук легендарного проекта «Фиксики» — читайте в материале Sostav.

Визуальная эволюция

Анимационный сериал «Фиксики» в этом году перешагнет отметку своего 12-летия. За это время на студии «Аэроплан» создано более 200 серий и два полнометражных фильма: «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019). Картинка стала более объемной и реалистичной. Добавилась игра света и теней, лица приобрели плавные очертания. Особое внимание уделяется детализации волос, текстурам. Художники добавили физиологические элементы: морщинки и ямочки. Намного сложнее стала выглядеть эстетическая составляющая — гардероб, аксессуары, предметы интерьера. Но в визуальной эволюции персонажей, помимо аниматоров, участвуют еще и дизайнеры.

На примере проекта «Фиксики» можно проследить, как за несколько лет существования бренд сильно изменился. Студия приложила немало усилий, чтобы проработать и проиллюстрировать обновленные гайд-лайны.

Александр Коновалов, арт-директор проекта «Фиксики»: Обновление визуального стиля «Фиксиков» без глобальных перемен в его философии — это очень своевременный шаг для нашей команды. Современные реалии требуют актуальных визуальных и графических решений. Обновление затронуло практически все составляющие бренда: начиная с логотипа и заканчивая персонажами. Мир фиксиков заиграл яркими красками, стал еще более привлекательным для целевой аудитории и лицензиатов.

Логотип

Логотип фиксиков разделился на шрифтовое начертание, которое стало более стильным и лаконичным. Знак «Тыдыщ» отлично «заиграл» отдельно. Это позволяет придумывать новые и разные формы брендирования макетов и продуктов.



Фиксики часто пользуются символическим жестом — ладонь с тремя оттопыренными пальцами (большим, указательным и средним). Этот жест является особым знаком, который истолковывается по-разному в различных ситуациях. Иногда это просто жест приветствия. Иногда — клятва верности законам фиксиков. Но чаще всего — знак хорошо сделанной работы или достигнутой цели.

Выбрасывая вверх и вперед ладонь с тремя оттопыренными пальцами, фиксики часто восклицают «Тыдыщ!». Это — традиционный победный клич фиксиков.

Степан Ляпцев, тимлид дизайнеров «Рики»: Мы в «Рики» постоянно работаем над обновлением визуальных стилей брендов. Иногда мне бывает сложно объяснить друзьям, чем я занимаюсь — проще сказать, что рисуешь мультфильмы, чем объяснять про брендбуки. Поэтому выход в медийное поле, оформление нашей работы в виде кейсов — очень важный шаг для нас как для команды.

Шрифт

Новый шрифт фиксиков — это бесплатный шрифт с открытой лицензией и большим количеством начертаний, который подойдет как для заголовков, так и для небольших текстов. Использование одного универсального шрифта позволяет создавать разнообразные макеты не отвлекая внимание от персонажей.

Элементы и детали

Персонажи живут в диджитал среде — на экранах мониторов и телефонов. Дизайн-студия «Рики» разработала изображения, которые считываются как диджитал за счет использования цвета и неоновых элементов. Несмотря на эволюционные изменения эти элементы по-прежнему остаются частью классической стилистики.

Кроме того, у фиксиков есть собственная брендовая форма — это шестигранник, который можно использовать, чтобы эффектно отделить персонажей и тексты от фона. Он повторяет форму значка «Тыдыщ». Что примечательно, значок сам по себе стал элементом узнаваемой айдентики персонажей.



Объемы

Работа с элементами и слоями добавляет объем в макеты. Кроме того, ощущение объёма усиливают 3D-иконки — в сравнении с предыдущей стилистикой, в которой были плоские фоны и иконки.

Персонажи

Несмотря на то, что у каждого персонажа есть собственный цвет, существуют и общие оттенки, на которых выгодно смотрятся все герои. Этот прием добивается за счет искусного добавления мажденты в оттенки, что добавляет легкую диджитальность, а изображение воспринимается, как цифровое.

Фиксики несомненно доросли до масштабного обновления векторной стилистики персонажей. В дизайне они не повторяют свои образы в сериале, но в то же время остаются узнаваемы. А новые персонажи сериала органично вписываются в стилистику, добавляя разнообразие и новые цвета. В четвертом сезоне появились такие герои, как близнецы Фрик и Гик, бабушка Бася.

В целом эволюция любых анимационных персонажей проходит целые эпохи трансформации. Меняются стили и тренды. Одна из главных задач дизайн-студии — отслеживать и интегрировать их в проекты, чтобы оставаться одним из лидеров российского анимационного рынка.