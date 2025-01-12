Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина

Новогодние праздники только закончились, а Рианна уже готовится ко Дню святого Валентина. Певица представила новую коллекцию нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty.

Рианна предстала перед зрителями в красном кружевном нижнем белье с аппликациями в виде сердец и бантов, дополнил образ дерзкого Купидона красный лук со стрелами.

В кампейне также приняли участие сестры-тиктокеры Жюль и Хейли ЛеБлан, и победители шоу Love Island USA Серена Пейдж и Корделл Бекхэм.

В коллекцию вошли кружевное белье, шелковые комбинации и атласные комплекты, для мужчин — стильные пижамы. Стоимость вещей из новой праздничной линейки варьируется от 20 до 65 долларов.