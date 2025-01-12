Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Digital-агентство Red Digital

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.01.2025 в 12:30

Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина

В кампейне праздничной линейки певица предстала в образе Купидона

Новогодние праздники только закончились, а Рианна уже готовится ко Дню святого Валентина. Певица представила новую коллекцию нижнего белья собственного бренда Savage X Fenty.

Рианна предстала перед зрителями в красном кружевном нижнем белье с аппликациями в виде сердец и бантов, дополнил образ дерзкого Купидона красный лук со стрелами.

Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина

В кампейне также приняли участие сестры-тиктокеры Жюль и Хейли ЛеБлан, и победители шоу Love Island USA Серена Пейдж и Корделл Бекхэм.

Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина Рианна представила новую коллекцию своего бренда Savage x Fenty ко Дню святого Валентина

В коллекцию вошли кружевное белье, шелковые комбинации и атласные комплекты, для мужчин — стильные пижамы. Стоимость вещей из новой праздничной линейки варьируется от 20 до 65 долларов.

Rihanna Savage X Fenty
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.