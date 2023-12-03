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18+
03.12.2023 в 14:50

Ричард Брэнсон отказался от дальнейшего финансирования Virgin Galactic

Миллиардер назвал компанию по организации путешествий в космос убыточной

Миллиардер Ричард Брэнсон отказался от дальнейших инвестиций в компанию по организации путешествий в космос Virgin Galactic, об этом он сам рассказал газете The Financial Times.

Состояние бизнесмена оценивается в 2,9 млрд долларов, но Ричард Брэнсон заявляет, что у него не осталось лишних средств для содержания убыточного предприятия. Он также добавил, что судьба компании выглядит для него туманной.

Отметим, 11 июля 2021 года 70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет, организованный Virgin Galactic. Помимо него в миссии участвовали два пилота и три пассажира. Запуск происходил в аэропорту «Америка» в штате Нью-Мексико.

А уже в 2023 году его компания успешно завершила два коммерческих полета. При этом на фоне сообщений о коммерческих полетах акции Virgin Galactic выросли на 47%.

Но в ноябре текущего года компания объявила о сокращении рабочих мест и приостановке коммерческих рейсов на 18 месяцев.

Virgin Galactic
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