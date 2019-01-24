Резонансные законопроекты о запрете фейковых новостей и оскорблений в медиа прошли первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете распространения фейковой информации и оскорблений в СМИ. За принятие документов проголосовало 336 депутатов, сообщает RNS.

Во время обсуждения законопроектов глава комитета по информтехнологиям Леонид Левин напомнил, что их поддерживает правительство, комитет по безопасности и противодействию коррупции и Генеральная прокуратура. Однако документы требуют дальнейшего обсуждения и доработки.

«Последнее время мы часто сталкиваемся в интернете с осознанным вбросом ложной информации, в первую очередь, в социальных сетях, и различных мессенджерах. Главная цель — это посеять панику. Население буквально терроризируется, особенно в зонах чрезвычайных ситуаций», — сообщил на заседании депутат «Единой России» Евгений Ревенко, приведя в пример распространяемую в соцсетях информацию о трагедиях в Магнитогорске, Кемерове и др.

Напомним, законопроекты внесли в Госдуму в конце декабря глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Нормы предусматривают наказание в виде штрафа 3−5 тыс. рублей для граждан и от 400 тыс. до 1 млн рублей для компаний за распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу жизни граждан, массового нарушения порядка и др.