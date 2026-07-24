Ретейл увеличил спрос на специалистов с навыками работы с ИИ

Число вакансий в российском ретейле, где работодатели указывают навыки работы с нейросетями и искусственным интеллектом (ИИ), за год выросло на 120%. В июле компании отрасли разместили более 1,3 тыс. таких предложений, говорится в исследовании hh.ru и Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Его результаты приводит «Коммерсантъ».

На ретейл пришлось 6,1% всех вакансий с требованиями к навыкам работы с ИИ. По этому показателю отрасль заняла четвертое место после маркетинга и рекламы, ИТ, а также культуры и массмедиа.

Всего в первом полугодии 2026 года торговые компании разместили более 478 тыс. вакансий. Основной спрос по-прежнему приходится на массовые профессии: на продавцов-консультантов и кассиров пришлось 65% предложений, на администраторов магазинов — 11%, на мерчандайзеров — 9%.

При этом структура найма постепенно меняется. Доля вакансий для продавцов и кассиров за год снизилась с 68% до 65%, тогда как доля предложений для администраторов выросла с 8% до 11%, а для мерчандайзеров — с 7% до 9%.

В ближайшие годы ретейлу потребуются специалисты по управлению ИИ-продуктами, качеству данных, промпт-инженеры, а также сотрудники, способные работать с роботизированными системами и кассами самообслуживания.

Как отмечают авторы исследования, автоматизация не сокращает потребность в персонале, но меняет требования к цифровым навыкам: сотрудникам торговых точек все чаще придется совмещать работу с клиентами и товарами с использованием цифровых и роботизированных систем.