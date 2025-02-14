Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.02.2025 в 06:10

Рекламу самогонных аппаратов могут запретить

Правительство реализует план по снижению потребления спиртных напитков

Рекламу самогонных аппаратов для домашнего производства алкоголя предложили запретить. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщает РБК.

Сейчас под ограничениями находится реклама только самих напитков. Теперь предлагается внести в закон «О рекламе» поправку о запрете продвижения «технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%».

«Реализация самогонных аппаратов, порой по своей мощности приближающихся к промышленному производству, и оборудования для производства спиртосодержащих жидкостей ничем не ограничена, — говорится в пояснительной записке. — Законодательные ограничения на рекламу самогонных аппаратов в настоящее время в России отсутствуют».

По экспертным оценкам, потребление самогона в стране составляет около 14 млн декалитров в год. Спрос на самогонные аппараты в России вырос в пандемию коронавируса — за первые десять месяцев 2020 года на Ozon спрос на самогонные аппараты вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а на дистилляторы — более чем в четыре раза. Но в последнее время интерес к самогонным аппаратам упал — в декабре продажи на площадках снизились на 5−7%

Регулировании оборота самогонных аппаратов входит в план Правительства по снижению потребления спиртных напитков в стране до 2030 года. Результатом должно стать сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра на человека.

самогонный аппарат
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.