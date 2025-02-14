Рекламу самогонных аппаратов могут запретить

Рекламу самогонных аппаратов для домашнего производства алкоголя предложили запретить. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщает РБК.

Сейчас под ограничениями находится реклама только самих напитков. Теперь предлагается внести в закон «О рекламе» поправку о запрете продвижения «технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%».

«Реализация самогонных аппаратов, порой по своей мощности приближающихся к промышленному производству, и оборудования для производства спиртосодержащих жидкостей ничем не ограничена, — говорится в пояснительной записке. — Законодательные ограничения на рекламу самогонных аппаратов в настоящее время в России отсутствуют».

По экспертным оценкам, потребление самогона в стране составляет около 14 млн декалитров в год. Спрос на самогонные аппараты в России вырос в пандемию коронавируса — за первые десять месяцев 2020 года на Ozon спрос на самогонные аппараты вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а на дистилляторы — более чем в четыре раза. Но в последнее время интерес к самогонным аппаратам упал — в декабре продажи на площадках снизились на 5−7%

Регулировании оборота самогонных аппаратов входит в план Правительства по снижению потребления спиртных напитков в стране до 2030 года. Результатом должно стать сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра на человека.