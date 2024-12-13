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13.12.2024 в 17:45

Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России

В частности, власти хотят регулировать оборот самогонных аппаратов

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Правительство России утвердило план по снижению потребления спиртных напитков в стране. Мероприятия запланированы до 2030 года. Результатом должно стать сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра на человека, пишет ТАСС.

Основная цель инициативы — уменьшить употребление спиртного и смертность, заболеваемость и инвалидность, связанные с ним.

Так, власти проанализируют применение мер административной ответственности и подумают об их усилении, представят предложения об ограничении на выкладку алкоголя в прикассовой зоне магазинов, а также подумают о регулировании оборота самогонных аппаратов. Кроме того, будет проанализирован опыт регионов по ограничению времени продажи крепкого спиртного.

В плане прописаны мероприятия по развитию системы профилактики, повышению качества и доступности медицинской помощи людям с алкогольной зависимостью. Будут развивать систему медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации и укреплять ценности здорового образа жизни.

Алкоголь Правительство России
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