Рекламодатели из Китая, Турции и Кипра увеличили бюджеты в «VK Рекламе»

Иностранные рекламодатели стали тратить больше денег на запуск кампаний в «VK Рекламе». Самые активные — рекламодатели из Китая, Турции и Кипра, сообщается в пресс-релизе компании.

Китай остается абсолютным лидером по тратам среди иностранцев. Рекламодатели из Турции потратили в 2,3 раза больше, чем годом ранее — их бюджеты в первом квартале этого года превысили 25 млн руб. Кипрские — увеличили вложения в 3,9 раза год к году, до 23 млн руб.

Самыми популярными рекламными категориями стали «игры», «путешествия» и «транспорт».

Ранее пользователям мобильной версии «VK Рекламы» стало доступно отслеживание статистики таргетинга по геометкам.