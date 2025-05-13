В мобильном кабинете «VK Рекламы» появилась статистика по геометкам

Пользователям мобильной версии «VK Рекламы» стало доступно отслеживание статистики таргетинга по геометкам. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

При переходе в статистику по объявлению в мобильной версии кабинета в разделе «География» (если тип геотаргетинга был настроен по геометкам) рекламодателям будет показана карта и список со статистикой по каждой точке. Ранее функция была доступна только в десктопной версии кабинета «VK Рекламы».

Поскольку в мобильной версии нет иерархии кампания-группа-объявление, пользователь увидит статистику только по выбранному объявлению, где будет отражаться один из двух видов таргетинга: геометки или регионы.

Ранее в «VK Рекламе» появилась возможность автоматизации рекламных кампаний. Также платформа добавила опцию обещанного платежа для физических лиц.